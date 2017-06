Antwerpenaar opent B&B in Tibet: ‘Top-choice’ volgens Lonely Planet

Antwerpen 2018 -

Shangri-La, het aardse paradijs uit de roman The Lost World, is makkelijk te vinden. Je vertrekt vanuit Antwerpen, slaat rechtsaf in Moskou en loopt dan rechtdoor tot aan de Chinese grens met Tibet. Daar, op 3.600 meter hoogte in de uitlopers van de Himalaya, bevindt zich het stadje Shangri-La, waar de Antwerpse Zurenborger Matthieu Lelievre en zijn vrouw samen een hotelletje uitbaten.