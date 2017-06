Belgische bakkerin waagt haar kans in pittige Franse datingshow waarin er 200.000 euro op het spel staat

10 dames, 10 heren, 10 keer een perfecte match. Dat is het opzet van ‘10 couples parfaits’, een datingprogramma met een stevige spelcomponent waarmee elke kandidaat 10.000 euro kan winnen. Onder de opmerkelijke kandidaten is er ook één Belgische, de 24-jarige Sarah “met een grote mond en een sterk karakter”.

Uit een poel van honderden inschrijvingen hebben wetenschappers tien perfecte koppels aan elkaar kunnen linken op basis van allerlei rationele redeneringen. Maar in plaats van er een programma zoals ‘Blind Getrouwd’ van te maken, besluiten ze om “de droomkoppels” niet meteen aan elkaar voor te stellen. Integendeel.

Met alle twintig deelnemers tegelijkertijd komen de kandidaten tien weken in een villa terecht, terwijl ze weten dat één van de andere aanwezigen hun perfecte match is. Maar wie? Vinden alle tien de koppels hun wederhelft, dan maken ze kans op een groepspot van 200.000 euro. Raken ze verliefd op iemand die wetenschappelijk gezien niet de perfecte wederhelft is, dan kan dat voor veel dramatische momenten zorgen.

Het concept van dit dating- en spelprogramma is gebaseerd op MTV-programma ‘Are You The One’ en belooft op haar website evenveel passie en pit te tonen in de zoektocht van de twintig mensen naar “hun ware liefde”.

Belgische bakkerin uit Brussel

Onder de deelnemers doet ook de 24-jarige Sarah uit Brussel een poging om zowel de liefde van haar leven, als het prijzengeld mee naar huis te nemen. Ze gaat er helemaal voor. “Als iemand grof doet tegen mij, of me voor de voeten loopt in de villa, dan kunnen er gewonden vallen”, zegt de 24-jarige in een introductiefilmpje. “Ik heb geen grenzen en een heel grillig karakter.”

Haar grote mond ziet ze als een pluspunt voor tijdens de weken in Marbella. “Ik heb een heel grillig karakter”, waarschuwt Sarah. “Maar ja, ik heb ook vaak gelijk. Ik ben ook niet op zoek naar een zwakke man. Ik wil een viriele man. Een macho. Het is 2016 nu (bij het begin van de opnames, red.), waar zijn de viriele mannen in godsnaam?” De Belgische deelneemster belooft in ieder geval voor vonken en vuur te gaan zorgen in een groep die hevig op zoek gaat naar liefde en passie.

Vanaf 3 juli kan je het programma bekijken op de Franstalige versie NT1, elke dag om 18.30 uur.