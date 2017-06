Richie Porte wijst favorietenrol in Tour af: “Sky wil de druk bij mij leggen, maar ze vergeten Froome...”

Richie Porte (BMC) acht zich klaar om een gooi te doen naar de eindzege in de Tour de France. De 32-jarige Australiër won dit jaar de Tour Down Under en de Ronde van Romandië. In de Dauphiné verloor hij pas op de slotdag de gele trui. In de Tour hoopt hij die tot het einde vast te kunnen houden.

Vorig jaar eindigde Porte op een vijfde plaats in het klassement. Nu denk hij klaar te zijn om beter te scoren. “Dit jaar heb ik al een aantal mooie overwinningen op mijn palmares”, gaf hij aan op een persmoment in Düsseldorf. “Ik heb een stap vooruit gezet, ik voel me goed in dit team, gesterkt ook door een ploeg die rond mij is gebouwd en ik wil graag met dat geel naar huis. Ik kijk echt uit naar de start. Ik heb goed getraind, alle sleutelritten verkend, mijn huiswerk gedaan en kende een uitstekende voorbereiding, laat het allemaal maar beginnen.”

Porte toonde zich autoritair in de Dauphiné, maar in de korte slotrit verloor hij het geel aan Jakob Fuglsang, vooral omdat hij stevig werd bestookt door Chris Froome en het team van Alejandro Valverde. Hij zat al snel geïsoleerd in die etappe en dat kostte hem finaal het geel. “Mijn team was heel sterk daags voordien in de rit naar l’Alpe d’Huez”, blikte hij nog even terug. “In de slotrit liep het wat minder, maar uit zo’n etappe trek je lessen en die ervaring neem ik mee naar de Tour. Ik wil niet te veel naar het verleden kijken, laat ons vooruit blikken. De Tour is een andere wedstrijd en mijn team is hier aangevuld met nog enkele andere namen.”

Team Sky noemt Porte de grote favoriet voor de eindzege. “Dat is het spel dat gespeeld wordt”, meent Porte. “Ze willen de druk bij mij leggen, terwijl Chris wel al drie keer de Tour won en hij de man is waar alle pijlen op gericht moeten zijn. Hij heeft de ervaring om de Tour voor een vierde keer te winnen. Voor mij is hij de grote favoriet, al zijn er ook andere renners die we in de gaten moeten houden.”