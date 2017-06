De Comme viert dertigjarig bestaan

Malle - Koffiehuis-brasserie-ijssalon De Comme viert de hele maand juli het dertigjarig bestaan . Elke dag verloten de uitbaters Jan Delvaux (51) en zijn vrouw Annick Lauryssen (49) onder de klanten een waardebon ter waarde van 30 euro.

De Comme is een begrip in Oostmalle en omstreken. “We begonnen tijdens het weekend van het festival Tornhout-Werchter in juli 1987 als roomijssalon in een huurpand aan de Antwerpsesteenweg, rechtover de Sint-Laurentiustoren. Elf jaar later kochten we daar niet ver vandaan een te renoveren huis aan de Lierselei en evolueerden zo geleidelijk naar een brasserie”, vertelt het koppel.

Jan is patissier van opleiding en behaalde nadien via zelfstudie het diploma van kok. Hij staat dus achter het fornuis in de keuken, terwijl Annick de gastvrouw in de zaal is. Hun rechterhand is Kevin Hermans (31), die als elf jaar zorgt voor een vlotte bediening en een gemoedelijke babbel met de klanten.

Sinds enige tijd verkopen Jan en Annick exclusief het Delvauxbier van brouwerij De Kroon in Neerijse. “Dat bier is een product van Freddy Delvaux, een autoriteit op het vlak van het beoordelen van de smaak van bier. Normaal is dat bier alleen in die specifieke Vlaams-Brabantse regio te verkrijgen. Maar omdat ik ook Delvaux heet, maakt mijn naamgenoot daarvoor een uitzondering. Elke maand zorgt hij voor de bevoorrading. Onze klanten weten dat blonde, goed uitgebalanceerde en fruitige bier van 8,5 procent alcoholvolume zeker te appreciëren”, lacht het horecapaar.

De Comme, Lierselei 8, 2390 Oostmalle, 03.312.03.13, www.decomme.be (maandag en dinsdag gesloten)