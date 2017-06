Dario Cataldo verlengt contract bij Astana tot 2019

De Italiaanse renner Dario Cataldo heeft zijn contract bij Astana Pro Team verlengd tot 2019. Dat maakte de Kazachse wielerploeg donderdag bekend.

“Ik ben heel blij om mijn contract te verlengen bij dit fantastisch team. Astana wordt elk jaar beter en legt de lat altijd hoog. Ik put enorm veel motivatie uit de vooruitgang die ik boek bij deze ambitieuze ploeg”, reageerde de 32-jarige Cataldo.

Ook Astana-manager Aleksandr Vinokoerov is opgetogen met de contractverlenging van Cataldo: “Ik bewonder de stijl en vechtlust van Dario. Hij kan ontzettend goed in dienst rijden van een kopman, maar ook zelf het laken naar zich toe trekken. We zijn blij dat hij zich langer aan ons bindt. We belonen hem voor de vooruitgang die hij geboekt heeft. Ook in de toekomst kan hij nog mooie resultaten behalen.”

Cataldo reed in het verleden voor Liquigas, Quick-Step en Team Sky. Sinds 2015 verdedigt hij de kleuren van Astana. In datzelfde jaar hielp hij zijn ploegmaat Fabio Aru aan de rode trui in de Vuelta. Vorige maand reed hij een sterke Giro en werd hij uiteindelijk veertiende in het eindklassement. Zaterdag 1 juli debuteert de Italiaanse tijdritkampioen van 2012 in de Tour.