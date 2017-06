I Primi: op weg naar pico bello

Het is eigenlijk de logica zelf, gezien het grote aantal Italiëfans in onze stad: een zaak als I Primi opstarten, gespecialiseerd in de uithaal van Italiaanse bereidingen. Dat moet toch succes hebben? Toen we vernamen dat sinds kort een Deliveroo-service werd aangeboden, vroegen we via de Facebook-pagina tot waar de bestelronde reikte. Jammer genoeg beperkt de actieradius zich tot het Antwerpse centrum.

Dus trokken we in het weekend omstreeks 17u naar het kleine pand in de Kasteelpleinstraat. We stonden voor een gesloten deur, terwijl op Facebook de zaak nog als ‘open tot 20u’ geafficheerd stond. De ...