Mojo: vis eten zonder venijn in de staart

Als visfanaat ben ik op restaurant vaak ontgoocheld. Ik hou wél van twee soorten eethuizen: enerzijds de hypercreatieve chefs, die een stuk tong of kabeljauw omtoveren tot een nieuwe smaaksensatie en anderzijds koks die de authentieke smaken zonder tierlantijntjes tot op het bord weten te brengen. Helaas valt tegenwoordig driekwart van de restaurants tussen wal en schip: ze zijn noch het een, noch het ander. Gelukkig blijven er dan pareltjes zoals deze Mojo, duidelijk een schoolvoorbeeld van ‘authentiek zonder tralala’.

In een kraakpropere eetzaal met de verstoog en de gedeeltelijk open keuken als blikvangers, laten Johan en Nuria echt het hart van de visfan harder kloppen, ook al bieden ze op hun zwart schoolbord de nodige alternatieven voor carnivoren.

Wat we ook aten, het bleek basic, maar in de overtrappende trap van het woord. Hier geen drie schuimpjes, vier sausjes of vijf groentevariaties op het bord, maar wél de pure vis in dehoofdrol.

Het begon al prima met twee fijne, krokante en goed afsmakende palingkroketten en de al even krokante, smeuïg gevulde kreeftenkroketten (respectievelijk 11,5 en 12,5 euro). Weinig chefs die ze zo perfect in huis kunnen bereiden. En toen moest onze plat de résistance nog komen: een gigantisch stuk – weer vakkundig – gegrilde tarbot, met knapperig vel maar sappig binnenin, dat zijn 28 euro p.p. dubbel en dik waard was. En geloof het of niet, maar zelfs de desserten (vanille-ijs met rood fruit en een bavarois van mango en passievrucht) waren nagenoeg foutloos. De bediening gebeurt ondertussen in een mooi tempo en, zoals het in een bistro hoort, joviaal en zonder overacting.

Ook prettig is dat je hier in hoge mate een eigen menu kan samenstellen. Voor 18,90 euro bijvoorbeeld kies je voor kabeljauwfilet, zeebaarsfilet of zeewolffilet, met keuze uit drie bijgerechten.

Er kan ook naar hartenlust gecombineerd worden met vaste gerechten en suggesties van het krijtbord. Wie het chiquer wil en zich op die andere specialiteit – het zeevruchtenplateau – stort, heeft diverse mogelijkheden voor 1 of 2 personen, in prijs variërend van 32,50 tot 47,50 euro.

Onze conclusie: we zijn ronduit enthousiast, want in zijn genre – eerlijke vis, eerlijk bistroniveau – benadert deze Mojo echt wel zijn ideaal.

Waar?

Kasteelpleinstraat 54-56

2000 Antwerpen

03-237.49.00

Open:

Di t/m vrij 12.00-14.00 en 18.00-21.30

Za 18.00-22.00

Zo en ma gesloten.

www.visbistromojo.be

Ons oordeel:

Kwaliteit keuken: ****

Variatie aanbod: ****

Kwaliteit service: ****

Prijzenpolitiek: *****

Sfeer/looks: ***

Extra troeven:

Zomerterras. Eigen combinatiemogelijkheden. Vleesalternatieven.