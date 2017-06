Pullenbal luidt grote vakantie in

Essen - Nu de examens achter de rug zijn, maakt de jeugd zich klaar voor de 42ste editie van het Pullenbal dat doorgaat achter het terrein aan de Oude Pastorij in Essen.

Het Pullenbal is een traditie die onlosmakelijk verbonden is bij de start van de grote vakantie. Elk jaar opnieuw organiseert de leiding van Scouts Essen Centrum deze knaller van formaat. Niet alleen de Essense jeugd komt naar de Oude Pastorij afgezakt, ook de jongeren van Kalmthout en Wuustwezel weten hun weg naar hier te vinden.

"Ook dit jaar staan we weer klaar om de zomer in te zetten met pompende beats, een gezellige sfeer en rijkelijk gevulde pullen om uit te drinken", zegt Lauren Heirbaut. "Alles gaat door in de open lucht. Alle constructies werden eigenhandig door onze leiding en leden in elkaar gesjord. De sjorconstructies hebben we weer zo uniek mogelijk kunnen maken en het podium zal de avond zelf opgelicht worden door speciale visuals. Omdat het Pullenbal nu eenmaal niet zonder pullen kan, schenken wij onze dranken in pullen van 33 centiliter. De pullen zijn verkrijgbaar aan de toog voor 1,80 euro. Je hebt een pul nodig voor alle dranken die niet in de bodega geschonken worden. Wie een pul heeft van de vorige editie mag die ook gewoon meebrengen."

Prijsvraag

Na twee jaar is het pullenspel weer terug. Vijf pullen werden verstopt in Essen en Kalmthout. Aan de hand van tips werd de locatie duidelijk. Wie de pul vond, won een mooi prijzenpakket met twee inkomkaarten, drankbonnen en een extra pul. “Alle pullen zijn ondertussen gevonden”, zegt Laurent Heirbaut. “Maar we geven toch nog graag één prijzenpakket weg voor diegene die het juiste antwoord weet op de vraag in het filmpje.

Stuur je antwoord naar naar groepsleiding@scoutsessencentrum.be

De toegang voor het Pullenbal bedraagt 5 euro aan de kassa, in voorverkoop slechts 4 euro.

Info: www.pullenbal.be