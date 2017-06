Sushi Palace: sushi supersnel én smakelijk

Thuisbezorging zit in de lift, ook in de foodsector. Hoewel de nieuwe trend van pakketten met alle kookingrediënten in een doos exponentieel groeit, blijven ze op één vlak achter op de klassieke formule: de levering van een kanten- klare maaltijd. Veel Vlamingen hebben geen zin om zelf achter het fornuis te kokkerellen na een drukke werkdag. Of er komt onverwacht bezoek en de ijskast is leeg. De tiercé van de populairste aan huis bezorgde schotels bestaat tegenwoordig uit pizza’s, Indische gerechten én sushi. Het grote voordeel van deze Japanse rijstbereiding is vooral dat de bestelling niet warm moet worden geleverd, dus op papier altijd in correcte staat thuis aankomt.

In deze kolommen testen we alle formules van de kleine en grote gastronomie, dus bestelden we dit keer bij Sushi Palace, dat twee vestigingen telt in onze stad: eentje in hartje Antwerpen (mét ...