Kaiseki: koerswijziging aub

Het moet ruim vier jaar geleden zijn dat we, bij de start van deze rubriek, met veel lof spraken over Kaiseki. Het Aziatische all-you-can-eat-restaurant in het UGC-bioscoopcomplex, hartje Antwerpen. Wat ons toen vooral charmeerde, was niet alleen de messcherpe prijs voor zo’n totaalervaring, maar ook de basiskwaliteit op ons bord. Niet de beste sushi’s of wraps van ’t Stad, maar wel goedgevulde en gevarieerde exemplaren. Bij een van onze passages hadden we toen zelfs een chef-kok bij die ook verbaasd was over de kwaliteit. Het diner kostte toen slechts 23,50 euro p.p., en dat voor meer bestelrondes, zonder limiet (nu 25 euro p.p.). Ook over de service waren er toen geen klachten.