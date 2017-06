Kermisbraderij in het dorp

Malle - Ter gelegenheid van de kermis in Westmalle organiseert Ondernemend Westmalle gedurende drie dagen een braderij op de Antwerpsesteenweg tussen de Brechtsesteenweg en het Bergplein.

Vrijdag 30 juni en zaterdag 1 juli kunt u er terecht van 18 tot 23u. Vrijdagavond komen zowel De Noorderzonen als Sint-Cecilia naar buiten met een concert om respectievelijk 20 en 21u. Wie houdt van ruige muziek kan vrijdagavond terecht in Café Klein Zwitserland, Zoerselbaan 87, voor een optreden van Smalltown Willie and The Fender Benders. Zaterdag volgt daar een salsa-avond.

Zondag 2 juli is de braderij open van 13 tot 19u en is er om 13.30u kinderdisco in The Missing Link, Antwerpsesteenweg 297. Die zondag treedt ook de dansgroep Baba Yega, bekend van Belgium’s Got Talent, op.

Drie dagen lang wordt het Bergplein omgedoopt tot een countrydorp.