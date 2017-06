Acht jaar cel voor schietpartij na ruzie in shishabar

Borgerhout - De correctionele rechtbank van Antwerpen heeft Abdellah E. veroordeeld tot acht jaar cel voor poging tot moord. Hij had vorig jaar het vuur geopend op Gari G. en Hovhannes D. na een slaande ruzie in een shishabar. Beide Armeniërs bleven ongedeerd. Zij kregen respectievelijk een jaar en tien maanden cel voor de toegebrachte slagen.

Het schietincident gebeurde op 27 juli 2016, rond 20.40 uur. Gari G. en Hovhannes D. werden in de Delvastraat in Borgerhout beschoten vanuit een Audi. De auto werd even later aangetroffen aan het Krugerplein. De politie vond een vuurwapen, schoudertas en gele trui terug.

Die gele trui vormde de link met een geschil dat zich rond 17 uur had afgespeeld in de shishabar van El Houssine Z. aan de Turnhoutsebaan. Gari G. en Hovhannes D. voelden zich daar slecht behandeld door de uitbater en Abdellah E., die een gele trui droeg.

Er waren wat klappen gevallen en de twee Armeniërs waren op wraak uit. Ze trommelden wat vrienden op en trokken om 20.30 uur terug naar de shishabar, waar ze El Houssine Z. te grazen namen. Ze hadden daarna de benen genomen en waren korte tijd later beschoten.

Abdellah E. ontkende dat hij de schutter was. Getuigen verklaarden dat de dader een gele trui droeg en vermits zijn DNA op de trui werd aangetroffen, vond de rechtbank zijn schuld bewezen. Ismail L., de eigenaar van de Audi, werd vrijgesproken voor de moordpoging. Hij had Abdellah E. zijn auto geleend, maar de rechtbank vond het niet bewezen dat hij op de hoogte was van zijn plan om mensen neer te schieten. Uitbater El Houssine Z. werd tot slot vrijgesproken voor het toebrengen van slagen en verwondingen.