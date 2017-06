Real Madrid zit volgende week samen met Cristiano Ronaldo over toekomst

Real Madrid en Cristiano Ronaldo gaan begin volgende week rond de tafel zitten om de toekomst van de Portugees te bespreken. Dat vertelde een bestuurslid van de Koninklijke donderdag aan het Duitse persagentschap DPA. Eerder raakte bekend dat de wereldster Madrid zou willen verlaten omdat hij in opspraak was gekomen wegens belastingontduiking.

“We hebben nog niets vernomen van de speler zelf”, verklaarde het bestuurslid. “We rekenen nog steeds op hem, maar we moeten weten wat hij echt wil. Dit probleem moet zo snel mogelijk opgelost worden, want Ronaldo speelt een cruciale rol in onze sportieve plannen van volgend jaar.” Alle inkomende en uitgaande transfers van de Koninklijke werden dan ook voorlopig in de ijskast gezet.

De 32-jarige Ronaldo verloor woensdag met Portugal van Chili in de halve finale van de Confederations Cup. De Portugezen spelen wel nog de kleine finale tegen de verliezer van de andere halve finale tussen Mexico en Duitsland. Daar zal CR7 echter niet meer bij zijn, want hij neemt enkele dagen rust om bij zijn pasgeboren tweeling te zijn.