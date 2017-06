Ballywood: Bollywood aan de Schelde

Bollywood aan de Schelde? Met een beetje fantasie, want deze Indisch-Pakistaanse zaak ligt niet pal naast onze stroom, maar op de Dageraadplaats. De naamkeuze (Ballywood i.p.v. Bollywood) is waarschijnlijk de flauwste woordspeling in de Antwerpse horeca, maar daarmee hebben we meteen onze voornaamste negatieve kritiek geformuleerd. Want wat we op onze borden krijgen, verrast ons positief en katapulteert ons meteen naar deze verre exotische regio.

Terwijl we een veredelde kebabzaak verwachten, belanden we in een authentiek Indisch-Pakistaans restaurant waar alles vers à la minute en ook vaak in de tandoori-oven wordt bereid. Zelfs de schotels ...