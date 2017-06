Monkeys: hip met halal

Waar is de tijd dat je alleen hamburgers of pizza kon eten in de klassieke fastfoodketens? Tegenwoordig zijn er 101 alternatieven in en rond onze stad en openen er constant nieuwe zaken. Zo heeft Deurne nu zijn Monkeys, een jonge zaak die – zo leiden we af uit de positieve posts op het web – al een trouw publiek wist te versieren. Zowel moslims die op het halalaanbod afkomen, als niet-gelovige sinjoren die het waarderen dat alles hier vers ad hoc wordt bereid vanuit de open keuken. Het interieur met de houten banken oogt sympathiek en het is hier kraakproper.