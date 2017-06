Man krijgt drie jaar met uitstel voor opzettelijk aanrijden buitenwipper

Heist-op-den-Berg - De correctionele rechtbank van Mechelen heeft donderdag een man schuldig bevonden aan het opzettelijk aanrijden van een buitenwipper. Naast hem stonden nog twee anderen terecht voor afpersing, maar daarvoor werd het drietal vrijgesproken. De man kreeg 3 jaar met uitstel.

Op 15 augustus 2014 reed de man opzettelijk in op een buitenwipper aan café Place 2B in Heist-op-den-Berg. Hij werd er eveneens van verdacht een van de obers van het café te hebben afgeperst en was dat de reden waarom de buitenwipper hem had buitengezet, maar die feiten werden niet bewezen geacht door de rechtbank.

De man reed de buitenwipper aan, die viel en daarna reed de man achterwaarts tot over de borstkas van de buitenwipper waarop hij in volle vaart wegreed. De buitenwipper werd zwaargewond, maar overleefde de aanrijding. Volgens de verdediging gebeurde de aanrijding absoluut niet opzettelijk. “Mijn cliënt wist zelfs niet dat hij iemand had overreden”, klonk het bij de behandeling van de zaak vorige maand.

Het parket sprak de twee kompanen die beschuldigd werden van afpersing vrij, de derde man kreeg 3 jaar cel waarvan enkel de voorlopige hechtenis effectief is. Over de burgerlijke vordering van de buitenwipper wordt verder gedebatteerd op 5 oktober.