Roji: culinair kicken in de kelder

We tafelden hier in korte tijd verscheidene malen en telkens was de conclusie: dit is tot nu toe het beste wat we deze eerste jaarhelft proefden. Best in de zin van: een hoogst originele keukenfusie tussen Japans en Frans en enorm afwisselend, zowel qua ingrediënten (sint-jakobsvruchten, oesters, langoustines, Wagyu-beef, asperges, zee-egel, Belgische kaviaar…) als qua bereidingstechnieken (gestoomd, gewokt, teppanyaki, in sushivorm, tempura…).