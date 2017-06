Ludieke actie voor meer personeel in zorgsector

Essen - ABVV Social-Profit Antwerpen voert vandaag actie voor meer investeringen in de gezondheidszorg. De organisatie klaagt onder meer de hoge werkdruk door structurele onderbezetting aan. Om dit aan te kaarten ging ABVV verkleed als superhelden een handje toesteken in enkele zorgcentra.

Omdat volgens ABVV de onderfinanciering, en dus ook de onderbezetting en werkdruk in zorgcentra steeds oploopt, meent ABVV dat het enkel nog voor supermensen weggelegd is om een volledige loopbaan in de zorg te kunnen werken. Zo is er bijvoorbeeld sprake om de VAP-dagen af te schaffen of te reduceren. Dat is een specifiek systeem van arbeidsduurvermindering, waarvoor alle werknemers in de sector loon hebben afgestaan om deze te kunnen invoeren.

Om dit op een ludieke manier aan te kaarten, ging ABVV Social-Profit Antwerpen langs twee zorginstellingen. Verkleed als superhelden staken ze een handje toe om zo het werk van het druk bevraagde personeel te verlichten.