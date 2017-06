Nieuw forensisch psychiatrisch centrum geopend op Linkeroever

Linkeroever - In Antwerpen is donderdagochtend het nieuwe Forensisch Psychiatrisch Centrum (FPC) geopend. Vanaf augustus biedt het nieuwe centrum zorg en begeleiding voor 182 geïnterneerden, van wie 18 vrouwen.

Het Forensisch Psychiatrisch Centrum in Gent opende de deuren in 2014. De federale overheid richtte deze centra op in het kader van het masterplan Justitie 2008-2012-2016 voor een humaan detentiebeleid. “De oprichting van deze centra biedt een antwoord op het gebrek aan een aangepaste opvang van geïnterneerden die niet thuishoren in een gewone gevangenis”, legt Jan Jambon, minister van Binnenlandse Zaken en de Regie der Gebouwen, uit.

Het FPC op de Antwerpse Linkeroever, vlakbij de Kennedytunnel, werd in 32 maanden tijd gerealiseerd, volgens Jambon “een recordtijd”. “De regering investeerde 60 miljoen euro voor de aankoop van de grond, het opstellen van de studies en de bouw van het centrum”, aldus de minister van Binnenlandse Zaken.

In Antwerpen zullen patiënten een behandelingstraject volgen doorheen het complex, dat bestaat uit verschillende gebouwen die met elkaar zijn verbonden. “Gevangenissen zijn soms vergeetputten voor geïnterneerde mensen. Om die reden kreeg de interneringsproblematiek een prominente plaats in ons beleid”, benadrukt minister van Justitie Koen Geens.

Volgens minister van Gezondheid Maggie De Block verdienen alle burgers in dit land “de juiste zorg, op het juiste moment en op de juiste plaats”. “Dat geldt ook voor onze geïnterneerde patiënten. Om dit te realiseren, zetten we verder in op een totaalaanpak. Tegelijk breiden we het reguliere aanbod uit”, aldus De Block.