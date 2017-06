The Village: op bezoek bij de familie Lim

Net zoals de Maleisische keuken een kruispunt is van allerlei Aziatische keukeninvloeden, is ook de culinaire carrière van chef-eigenaar David Lim een smeltkroes. Ruim dertig jaar lang kookte hij in loondienst, van Australië tot Antwerpen, tot het begon te kriebelen. In november 2013 startte hij een eigen cateringbedrijf voor Aziatische snacks op, in januari dit jaar gevolgd door een eigen restaurant dat hij samen met Wendy runt en waar hij een Chinese fusionkeuken presenteert, met focus op dimsum en sushi.

En ook al is het qua interieur een nette maar wat doorsnee ingerichte zaak, we zouden meteen een 5/5 geven als het alleen op ambiance aankomt. Want David en Wendy ontvangen hun gasten warm, als vrienden ...