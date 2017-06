Bizanaat: buikje rond

Over een vroeger bezoek bij El Warda waren we eerder matig enthousiast wegens iets te gepolijst westers. Maar hoe hebben Fatima Marzouki en haar team gescoord toen we onlangs gingen eten bij Bizanaat, haar tweede zaak, waar gewerkt wordt volgens een buffetconcept. Om te beginnen qua prijs-kwaliteitsverhouding, want op donderdag en zondag tafel je hier à volonté voor 19,50 euro en tijdens de drukkere vrijdag en zaterdag voor 28 euro.