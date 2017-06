RECENSIE. ‘Les Inouis’, een wankel evenwicht

De vluchtelingencrisis inspireert artiesten tot prangende voorstellingen. Zo ook het Waalse Théâtre d’Un Jour dat de spits mag afbijten bij Zomer van Antwerpen. Les Inouis slaat de toeschouwer eerst murw met schokkende beelden uit journaals, maar schiet pas raak als de gruwel ook een naam en gezicht krijgt.

Théâtre d’Un Jour kampeert bijna de hele zomer bij de Zomerbar aan de Sloepenweg, en dat met twee voorstellingen. De gratis en ingekorte voorstelling van Les Inouis, Exodus, speelt in de laadbak van een vrachtwagen. Maar ook bij Les Inouis, in een iglotent, zitten de toeschouwers samengepakt als haringen in een ton.

Theatermaker Patrick Masset plaatst het publiek in de schoenen van de vluchteling. In de kleine tent voelt even je benen strekken als een grote luxe, het is er al gauw te warm, en in het aardedonker word je verblind door de straal van een zaklamp. Op een projectiescherm flitsen beelden en cijfers voorbij van mensen op de vlucht, vandaag en uit vorige generaties.

Choquerend, maar de bom slaat pas in als ook directeur Patrick Masset zich bekend maakt als vluchteling. Zijn ouders lieten in de jaren vijftig het arme Wallonië achter zich om hun geluk te beproeven in Canada. 8 mm-beelden tonen blije momenten van een jong gezin met drie kinderen. Je ziet hen dollen op een boot, maar het gezin is nochtans niet op vakantie. De moeder durfde nooit de taal spreken van haar nieuwe land en ging kapot aan heimwee. Het overzeese avontuur werd afgeblazen en het gezin voer weer naar huis.

Net als Hussein Rassim, die tijdens de voorstelling de oud bespeelt en zelf de reis van Irak naar België aflegde, wordt de naamloze vluchteling uit het journaal plots een mens met herkenbare gevoelens en behoeftes. Weg van het ‘wij/zij’-verhaal staat de vluchteling plots tussen ons in.

Les Inouis kent zijn climax met een circusnummer. Je acht het eerst niet voor mogelijk, maar ook op twee vierkante meter kan iemand een evenwichtsact opvoeren die je de adem beneemt. Het wankele evenwicht, dat balanceren tussen leven en dood, of tussen toekijken of helpen, symboliseert hoe de wereld vandaag tegenover de vluchteling staat.

‘Les Inouis’ en ‘Exodus’, nog tot 20/08, Zomerbar, Sloepenweg, Antwerpen. www.zva.be, 078/05.40.50.