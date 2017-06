Kim Clijsters heeft nieuw sportief doel

Bree -

Er is leven na topsport, dat vertelt tennisster Kim Clijsters openhartig in een interview met Running.be Magazine. De Breese is na haar topsportcarrière niet bij de pakken blijven zitten en geniet nog steeds met volle teugen van sporten. Na tennis heeft ze zo een nieuwe sportieve passie ontwikkeld: “Ik wil ooit de marathon van New York lopen,” klinkt het.