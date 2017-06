Meisje verkracht op strand terwijl vriend moest toekijken

Oostende - Een meisje van achttien is gisternacht op het strand, vlak bij het casino van Oostende, verkracht door twee mannen. Haar vriend werd door een derde kompaan op afstand gehouden, onder bedreiging van een mes. Hij werd ­gedwongen toe te kijken hoe ze zijn vriendin misbruikten.

Het duo woonde dinsdagavond in het casino van Oostende het galabal van hun middelbare school ­SIGO uit Gistel bij. Ze vormen geen koppel, maar waren die avond wel samen naar het feest gegaan. Toen ze later op de avond besloten om samen een luchtje te gaan scheppen en het strand opgingen, werden ze plots aangesproken door drie mannen “van vreemde origine”, zo verklaarden de slachtoffers later aan de politie. Twee jongere mannen en een oudere die hen ­meteen begonnen lastig te vallen.

De drie eisten eerst geld. De jongen gaf alles dat hij nog bij zich had, in totaal zeventig euro. Maar daar stopte het niet. Een van de drie haalde een mes boven en bedreigde de jongen terwijl de twee anderen zijn vriendin lastigvielen. Het slachtoffer, een meisje van 18 uit Gistel, zou verkracht zijn voor de ogen van haar vriend die met het mes op afstand ­gehouden werd.

Het afschuwelijke tafereel zou in totaal twintig minuten geduurd hebben. De jongeman kon niet tussenbeide komen. “Hij was verstijfd van angst”, zegt een familielid. “Hij was de vrijdag ervoor ook al in die buurt lastiggevallen door enkele mannen. Nu werd hij bedreigd met een mes. Hij heeft moeten toekijken hoe de twee zich vergrepen aan zijn vriendin.”

Na de feiten liepen de drie aanranders weg, ze zijn spoorloos. De twee tieners haastten zich naar het dichtstbijzijnde politiekantoor om er aangifte te doen. Ondertussen waren de ouders ook naar Oostende afgezakt om hun kinderen bij te staan.

Naar ziekenhuis

Politie en parket bevestigen dat er een aangifte gedaan is voor verkrachting. “Het onderzoek is volop bezig. Er worden verschillende sporen onderzocht. Nog niemand is opgepakt”, klonk het bij de politie. “Het meisje is naar het ziekenhuis van Brugge begeleid voor een onderzoek naar seksuele agressie”, klinkt het nog. Het slachtoffer zou het al bij al goed stellen.