School kort middagpauze in om pesterijen te voorkomen

Lauwe - Een basisschool in het West-Vlaamse Lauwe kort de middagpauze met veertig minuten in. Voortaan krijgen de kinderen er slechts één uur om te eten en te ravotten. “Sommige kinderen vervelen zich toch maar. Zo ontstaan pesterijen”, zegt directeur Maarten ­Samyn. Experts hebben hun ­bedenkingen. Volgens hen is het een veel ­beter idee meer spelletjes aan te bieden.

“We merken dat de lange middagpauze niet ideaal is voor de kinderen. Daarom zullen we die serieus inkorten.” Het is een opgemerkte boodschap die de ouders van basisschool De Stap in Lauwe dezer dagen meekrijgen op het oudercontact.

De middagpauze duurt er nu nog 1.40 uur, maar daar komt vanaf 1 september verandering in. De school heeft besloten die met veertig minuten in te korten. Dat betekent dat de leerlingen nog één uur hebben om hun boterhammetjes te verorberen én om te ravotten.

“Tijdens die lange middagpauze begonnen sommige kinderen zich te vervelen”, zegt directeur Maarten Samyn. “Zo ontstaan pesterijen. Kinderen blijven kinderen en als ze niks omhanden hebben, dan kan het fout aflopen.”

De directeur benadrukt dat de nakende bouwwerken op school er ook voor iets tussen zitten. De komende twee jaar gaat de school in de stellingen en halveert de speelplaats in oppervlakte. Tweehonderd kinderen die op elkaars lip zitten: dat zou nóg meer problemen opleveren, denkt de directeur.

Zwaktebod

Experts erkennen de link tussen verveling en pestgedrag, maar stellen zich vragen bij de remedie. “Ik vind het een zwaktebod om de speeltijd in te korten”, zegt pestexpert Gie Deboutte van hogeschool UCLL. “Met zo’n structurele ingreep verbeter je de sfeer op school niet. Je kan ook meer spelletjes aanbieden en op een goede manier toezicht houden.”

Basisschool Bloemendaal in Schoten levert het bewijs. De school investeerde in een speelplaats vol klimrekken en speelgoed. Een turnmeester zet de kinderen af en toe aan tot sporten of er weerklinkt muziek, zodat ze kunnen dansen. Sindsdien hebben de kinderen amper tijd om te pesten, ook al duurt de middagpauze anderhalf uur.

“Natuurlijk zijn er soms nog conflicten”, zegt directrice Rita Lauwers. “Maar daarvoor hebben we een extra juf aangesteld tijdens de speeltijden. Zij heeft een opleiding gevolgd van het antipestprogramma Kiva. Kinderen kunnen altijd bij haar terecht als er een probleem is.”

Bovendien hebben lange pauzes wel degelijk hun nut. “Kinderen leren er op een andere manier met elkaar omgaan dan tijdens de les”, zegt Johan Meire van expertisecentrum Kind en Samenleving. “Ze maken eens ruzie en lossen het weer op. Ze leren er alle sociale vaardigheden. Een korte pauze dient vooral om zich eens compleet uit te leven, zodat ze zich daarna beter kunnen concentreren in de klas.”

De directeur van De Stap zal de situatie na volgend schooljaar evalueren. “Sowieso heeft de nieuwe regeling het voordeel dat de school een halfuur vroeger uit is, om 15.30 uur”, zegt hij. “Dus hebben de kinderen dan meer tijd om te spelen.”