Opnieuw onderzoek naar Joëlle Milquet

De gerechtelijke politie is een onderzoek begonnen naar onregelmatigheden op het kabinet van voormalig minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet (cdH). De rechercheurs willen weten of ze een informaticus op haar kabinet destijds de opdracht heeft gegeven alle e-mails van haar kabinetsleden te doorzoeken, schrijven L’Echo en De Tijd donderdag.

Het nieuwe onderzoek is een uitloper van dat van 2014, toen de gerechtelijke politie op zoek ging naar bewijzen dat Milquet op haar kabinet medewerkers betaalde, officieel om haar te adviseren maar in feite om haar verkiezingscampagne voor te bereiden. Die zaak kwam aan het licht door een artikel in Le Vif/L’Express.

Na dat lek zou Milquet een informaticus hebben bevolen uit te pluizen wie de mail naar de journalist stuurde. De gerechtelijke politie kwam dat te weten via een sms tussen Milquet en de informaticus. Ondertussen zijn meerdere verhoren gebeurd en is beslist een tweede onderzoek te openen.