Vooral vrouwen kiezen voor euthanasie bij psychisch lijden

Uit de eerste grondige analyse van euthanasie bij psychisch lijden blijkt dat driekwart van de aanvragen vanwege depressie door vrouwen wordt gedaan. Artsen moeten duidelijker richtlijnen en advies krijgen, dat vinden onderzoekers.

Van 2002 tot en met 2013 stierven in België 179 mensen door euthanasie wegens psychisch lijden. Stemmingsstoornissen - zoals depressie - ­leiden het vaakst tot zo’n eutha­nasievraag. Liefst driekwart van die aanvragen vanwege depressie werd gedaan door vrouwen. Ook dementie scoort vrij hoog. Het is geen psychiatrische stoornis, maar ze werd tot 2013 door de Federale Evaluatiecommissie wel in hetzelfde vakje ondergebracht.

Het betreft alles bijeen maar een klein deel van alle euthanasiegevallen, maar sinds 2008 gaat het aantal wel in stijgende lijn: van 0,0 procent in de eerste twee jaar dat euthanasie wettelijk was toegestaan, over 0,5 procent in de volgende jaren naar ruim 3 procent.

Wetenschappers van de End-of-Life Care-onderzoeksgroep van de Vrije Universiteit Brussel en de Universiteit Gent hebben een grondige analyse gedaan van deze gevallen. Ze pleiten nu voor de invoering van klinische guidelines, zoals in Nederland, en voor advies door multidisciplinaire teams.