“OCMW laat de zwaksten in de samenleving vallen”

Antwerpen - Er is onrust bij de maatschappelijk medewerkers van het OCMW. Die mogen binnenkort de rekeningen van hun klanten, in de meeste gevallen leefloners, niet meer beheren. En dat leidt tot grotere schulden voor deze mensen, klinkt het. De OCMW-voorzitter nuanceert.

Tot op heden helpen veel van de 1.300 maatschappelijk medewerkers van het OCMW Antwerpen mee de rekeningen van hun klanten beheren. In veel gevallen gaat het om mensen die afhankelijk zijn van een leefloon.

Concreet komt het erop neer dat deze medewerkers zaken zoals de huur en rekeningen betalen. Met wat nog rest, moeten deze mensen de maand zien door te komen. Maar daar komt vanaf januari van volgend jaar een einde aan. Dan moeten deze mensen zelf hun geld beheren en mogen maatschappelijk medewerkers niet langer mee de rekeningen beheren.

“Vaak is hulp noodzakelijk”

“Het OCMW-bestuur vindt dat deze mensen zelfredzaam moeten zijn. Daar is op zich niets mis mee, maar veel OCMW-klanten die een leefloon genieten vragen zelf dat hun rekeningen beheerd worden door een maatschappelijk werker. Onder meer omdat ze zelf niet in staat zijn om dat te doen. Veel mensen zijn de taal niet machtig, zijn niet vertrouwd met administratie of kampen met een verslavingsproblematiek, waardoor ze niet op een goede manier met geld kunnen omgaan. Dat een maatschappelijk werker voor hen de belangrijkste rekeningen betaalt, stelt hen gerust en zorgt ervoor dat deze mensen niet nog dieper in de schulden terechtkomen”, zegt OCMW-raadslid Tatjana Scheck (sp.a).

Ook bij de maatschappelijk werkers is de onrust groot. “We helpen klanten die dat willen met hun rekeningen. Sommigen zijn blij dat we de vaste kosten op voorhand van hun leefloon aftrekken. Als blijkt dat mensen zelf hun zaken kunnen aanpakken, dan gaan we dat niet tegenhouden. Maar sommige mensen zullen dat nooit kunnen”, zegt een medewerkster die liever anoniem blijft.

Zelfstandig leven opbouwen

OCMW-voorzitter Fons Duchateau (N-VA) zegt dat het zo’n vaart niet zal lopen. “We proberen mensen zoveel als mogelijk zelfstandig hun leefloon te laten beheren en hen op termijn in het arbeidscircuit onder te brengen. We willen mensen activeren en zelfstandig een leven laten opbouwen.”

Maar volgens de OCMW-voorzitter zijn er uitzonderingen. “We weten dat er mensen zijn die wellicht een groot deel van hun leven moeten geholpen worden. Ook bij het verwerken van hun administratie en het betalen van hun rekeningen. Voor deze mensen zal het OCMW dat blijven doen”, aldus nog Fons Duchateau.

Tatjana Scheck gaat vandaag de zaak op tafel leggen op de OCMW-raad. “Ik wil graag duidelijkheid over deze maatregel en de garantie dat de klanten hier niet de dupe van worden.”