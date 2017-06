Berchem -

U was misschien al trots toen u de Ronde van Vlaanderen voor wielertoeristen uitreed. En terecht. Maar de prestatie van de Antwerpse Sylvie Uyttendaele (43) is toch nog een tikkeltje straffer. Zij fietste afgelopen weekend de Mount Everest op. In de Vlaamse Ardennen welteverstaan.