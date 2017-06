“Zou u staken voor een opslag van 0,1%?”

De toestand bij De Lijn begint met de dag meer te lijken op de eerste seconde na de Big Bang: de grote chaos. De bonden roepen op tot staking van vrijdag tot en met maandag, maar niet per se elke dag en niet per se door alle bonden tegelijk. Kunnen we morgen met bus en tram naar het werk? Geen idee. Moeten we met de auto naar Rock Werchter, Couleur Café of Summerfestival? Geen idee. Zal de kusttram rijden bij het begin van de zomervakantie? Geen idee.

Een ultiem overleg tussen vakbonden en directie van De Lijn bracht woensdagmorgen de standpunten over de cao 2017-2018 niet dichter bij elkaar. De reiziger zal de gevolgen dragen. En die reiziger begrijpt allicht niet waarom je in godsnaam wil staken voor een loonsverhoging van 0,1%. De Lijn wil 1% geven, waarvan de helft als eenmalige bonus. De bonden willen de volle pot van 1,1%, het maximum dat de sociale partners op nationaal vlak hebben afgesproken.

Een staking die slechts enkele dagen op voorhand werd aangekondigd en bovendien in de allergrootste chaos verloopt, roept uiteraard onbegrip op. Maar laten we de zaken even omdraaien. Zou u het werk neerleggen voor 0,1% opslag?

Nee dus. Er is meer aan de hand. Ons dossier De Lijn ontspoort (februari/maart 2017) schetste een weinig verheffend plaatje, zoals een gebrek aan comfort, netheid en betrouwbaarheid. Helemaal schrijnend werd het toen we de personeelsleden aan het woord lieten. Zij getuigden over de wurgende werkdruk, over gesplitste shifts en niet eens tijd hebben voor plaspauzes. Bovendien zitten zij tussen hamer en aambeeld. Tussen een directie die almaar meer inspanningen vraagt en de reiziger die de manke dienstverlening kotsbeu is en hen als schietschijf gebruikt. Dat is de ware achtergrond van dit conflict, over een cao die nóg meer flexibele arbeidsuren vraagt.

Die 0,1% loonsverhoging betekent een meeruitgave van 6,5 miljoen euro. Dat dit geld er niet is, illustreert op bijzonder pijnlijke wijze hoe het met de portemonnee is gesteld van onze Vlaamse openbare vervoermaatschappij. Het geeft ook aan wat de positie van De Lijn zal zijn, wanneer over drie jaar het beheerscontract met de Vlaamse regering afloopt en De Lijn zich zal moeten meten met de private sector.

Er zijn voorbeelden uit het buitenland (de Rotterdamse bussen, de Zuid-Engelse treinen, om er enkele te noemen) die aantonen dat de vermarkting van een maatschappelijk goed zoals openbaar vervoer geen goede zaak zou zijn. De Vlaamse overheid moet nu maar eens ondubbelzinnig duidelijk maken wat haar bedoeling is. Wil ze een performante maatschappij die zich internationaal kan weren, of plaveit ze de weg naar een verdere privatisering? De manier waarop De Lijn momenteel op Vlaams niveau wordt gerund en betoelaagd – vooral dan aan de kant van de exploitatiebudgetten – lijkt op een strategie in die laatste richting te wijzen.