Eerste frisbeeveld in gemeente

Sint-Katelijne-Waver / Onze-Lieve-Vrouw-Waver - Het gemeentebestuur heeft een speelterrein in de Vlasstraat in Onze-Lieve-Vrouw-Waver (Sint-Katelijne-Waver) omgebouwd tot frisbeeveld. De vijfdejaars van basisschool WAVO testten het terrein gisteren maar al te graag uit.

De buurt rond Leyland kreeg onlangs nog een kunstgrasterreintje voor voornamelijk hockey, basket en voetbal. Het is nog even wachten op de vergunningen voor het skatepark aan het gemeentehuis, toch aarzelde het bestuur niet om nog voor de zomer een tweede, reeds bestaand, grasterreintje in gebruik te nemen als frisbeeveld.

“Deze grond is eigendom van de gemeente. Het werd al regelmatig gebruikt om met honden te wandelen, voortaan is het ons eerste frisbeeterrein”, zegt burgemeester Kristof Sels (N-VA), die ook schepen van Sport is. “We proberen laagdrempelig nieuwe sporten te promoten, alles kadert binnen ons ‘sport voor allen’-beleid.”

Initiatielessen

Oude zaalvoetbaldoelen waren al aanwezig op het stuk grond, het bestuur plaatste nu twee frisbeedoelen bij om de sport reglementair te kunnen uitoefenen. “Het moet niet spectaculair en duur zijn. Met weinig middelen kan je terreinen zoals deze opwaarderen. Suggesties van bewoners zijn altijd welkom.”

“Frisbee heeft weinig of geen regels en ontstond op het strand”, vertelt sportfunctionaris Leen Meysmans. “Het is een teamsport waarbij passen belangrijk zijn. Het wordt zonder scheidsrechter gespeeld. De fair play (eerlijk spel, red.) is zeer belangrijk.” Meysmans geef toe dat het in België geen vanzelfsprekende sport is. “In de Verenigde Staten wordt het doorgaans meer gespeeld. Er is wel al een frisbeeterrein in het Antwerpse stadspark en in de Nekker in Mechelen is er zelfs een frisbeeclub (Freespect Mechelen, red.). Ik ben van plan contact met hen op te nemen om hier in Onze-Lieve-Vrouw-Waver een initiatieles te organiseren.”

Vijfdejaars Marie Van Laer, Elena Verscharen, Floor Neefs, Myrthe Hapers en Niki Ritter (allen 10 jaar) van basisschool WAVO vinden het veld alvast geslaagd. “We hebben al wel enkele keren tijdens de turnles frisbee gespeeld, maar niet echt veel. Hopelijk gebeurt dat volgend schooljaar meer”, zegt Niki. “Bij ons thuis spelen we ook af en toe, het lukt wel aardig”, vertelt Myrthe.

Aangezien er deze laatste week van het schooljaar niet veel les wordt gegeven, mochten de kinderen tot 10u ravotten en frisbeeën op het nieuwe terrein. “Tijdens de zomermaanden in het verlof komen we hier zeker terug”, menen de meisjes.