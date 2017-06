Werken kruispunt Kalmthoutsestwg (N133) en Nieuwmoersestwg (N111)

Wuustwezel / Essen / Kalmthout - Vanaf maandag 26 juni voert het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) een week lang werken uit aan het kruispunt van de Kalmthoutsesteenweg (N133) met de Nieuwmoerse Steenweg (N111) en de Kievitstraat in Wuustwezel. AWV zal er een verhoogd verkeersplateau aanleggen om de veiligheid bij het oversteken te verbeteren.

Tijdens de week wordt overdag één rijstrook op de Kalmthoutsesteenweg ingenomen (richting Kalmthout). Er blijft steeds tweerichtingsverkeer mogelijk, maar ter hoogte van het kruispunt moet het verkeer de werfzone beurtelings passeren met behulp van tijdelijk verkeerslichten (alternerend verkeer).



Weekend van 1 en 2 juli

’s Nachts is de rijbaan volledig vrij en zijn beide rijstroken open, behalve tijdens de nacht van zaterdag 1 op zondag 2 juli. Dan wordt het wegdek geasfalteerd en is de rijbaan volledig afgesloten in beide richtingen.

Omleiding

Het verkeer volgt een omleiding via de Bredabaan (N1) en de Essensteenweg/Brasschaatsteenweg (N117).

De Kievitstraat is tijdens de werken afgesloten aan de kant van de Kalmthoutsesteenweg, de aansluiting met de Nieuwmoerse Steenweg blijft wel open (behalve tijdens de weekendnacht).

Fietsers en voetgangers behouden steeds doorgang ter hoogte van de werken.