VS-gezant: “We zullen alle buitenlandse jihadisten in Raqqa elimineren”

Brett McGurk, een speciale Amerikaanse gezant voor Syrië, heeft in een interview met de Arabische zender Al Aan gezegd dat alle buitenlandse jihadisten die strijden voor ISIS in Raqqa zullen sterven.

Raqqqa wordt beschouwd als de hoofdstad van ISIS. McGurk verblijft, als speciale gezant van Amerikaans president Trump, vlakbij die stad. Raqqa werd de voorbije dagen en weken omsingeld door Koerdische troepen, met luchtsteun van de coalitie geleid door de VS. Volgens McGurk zitten er nog steeds een groot aantal buitenlandse ISIS-strijders in de stad die Raqqa verdedigen. “We gaan die buitenlandse strijders elimineren. De buitenlandse jihadi’s zullen er sterven. Dat is de missie.”