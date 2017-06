Trein op juiste spoor

Mol -

ACV Werkgroep Spoor is positief over een aantal geplande maatregelen die de dienstverlening van de treinverbindingen vanuit Mol verbeteren. Vanaf 12 december treden drie concrete aanpassingen in gang. “Zo wordt er op zondagavond een extra studententrein ingezet vanuit Hamont naar Leuven-Heverlee die om 18.31u in het station van Mol vertrekt”, vertelt Jean Pauwels van de Werkgroep. “Vanuit Brussel-Zuid komt er ook een extra piekuur-trein naar Mol, die om 16.01u vertrekt en om 17.34u in Mol aankomt. Ten slotte is er vanaf 12 december op zaterdag een uurdienst tussen Mol en Hasselt.”