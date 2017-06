Lejo van ‘Sesamstraat’ op Circus Boelaere

Borgerhout -

Op de flink gevulde affiche van het familiefestival Circus Boelaere valt de naam van Lejo op. Lejo, zegt u? Onder die naam maakt Nederlander Leo Petersen (°1974) theater met zijn handen. Fans van Sesamstraat hebben hierbij vast geen uitleg nodig. En wat er dit weekend nog allemaal te beleven valt in het Te Boelaerpark in Borgerhout? We schotelen u een kleine impressie voor.