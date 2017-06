170 keer nee tegen verkaveling in bos

Mechelen - Mechelse omwonenden van een bos op de grens met Hofstade (Zemst) hebben dinsdag een petitie overhandigd aan stadssecretaris Erik Laga. Een verkaveling zien ze niet zitten.

De omwonenden van het bosgebied tussen de Voetbalstraat, Vaartdijk en Grensstraat op de grens van Hofstade met Mechelen laten al een tijdje van zich horen. Dinsdagavond net voor de gemeenteraad hebben ze in het Mechelse stadhuis 170 handtekeningen overhandigd tegen een verkaveling in dat gebied.

Ze roepen het stadsbestuur op om zich mee in te zetten voor de vrijwaring van de open ruimte van het bos. Tegelijk vragen de omwonenden de bescherming van het stukje natuur.

“We vragen dat de stad Mechelen er alles aan doet om die verkaveling tegen te houden of bij te sturen. Uiteindelijk is het natuurlijk de gemeente Zemst die beslist”, zegt buurtbewoner Elmar Willems.

Anderzijds is het zo dat het Sociaal Huis eigendommen heeft in het gecontesteerde gebied. “Voorts heeft ook de burgemeester van Zemst privébelangen in het gebied die hij wil verzilveren. Een derde partij zijn Mechelse privé-eigenaars”, klinkt het.

Een argument dat de actievoerders aanhalen tegen de verkaveling is het overstromingsgevaar dat volgens hen in het biologisch waardevol bosgebied bestaat.