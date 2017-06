Belgische Homeless World Cup-teams trekken naar Oslo: "Sinds ik voetbal is psychiatrie verleden tijd"

Antwerpen 2060 -

In Park Spoor Noord zijn de twee nationale teams voorgesteld die gaan deelnemen aan de Homeless World Cup in Oslo van 29 augustus tot 5 september. Deze voetbalcompetitie biedt (ex-)dak- en thuislozen een opstapje tot herintegratie in de samenleving. Ook de doelman van de Antwerp Streetboys werd geselecteerd.