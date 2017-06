Luchtbal-Rozemaai - Aan de Noorderlaan is er woensdagavond een brandje ontstaan in raffinaderij Total. Toen de Antwerpse brandweer ter plaatse kwam, was de brand reeds geblust.

Er ontstond brand in de hoogspanningscabine. De Antwerpse brandweer rukte massaal uit, maar ter plaatse bleek dat de brand reeds opgelost was. Door de storing is er een grote fakkelactiviteit te merken.