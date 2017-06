Turnhout - In de Diksmuidestraat is gisteren de derde Fietsbieb en de eerste fietsherstelzuil van de Kempen in gebruik genomen. De plaats is niet toevallig gekozen. Hier wordt de zorgzame buurt SLIM-Turnhout ontwikkeld.

De Fietsbieb is een plaats waar mensen fietsen voor kinderen tot twaalf jaar kunnen ontlenen. Een lidgeld van 20 euro per jaar en een waarborg van 20 euro, meer kost dat niet. “De Fietsbieb is er voor ...