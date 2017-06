Turnhout -

Op de Steenweg op Mol gebeurde woensdag om 8.17u een aanrijding tussen een auto en een speed pedelec, een snelle elektrische fiets. Tijdens het indraaien van de Oranjemolenstraat botste de auto met de fiets. De bestuurder beweerde dat hij de fiets had zien aankomen, maar dat hij de snelheid fout had ingeschat. Fietser V.M.L. (50) uit Retie werd met een hoofdwonde opgenomen in het ziekenhuis in Turnhout.