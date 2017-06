Doelvrouw Red Panthers en vriendin Beerschot Wilrijk-speler is MS-patiënte: "Ik wil anderen moed geven"

“Carpe diem vind ik een heel mooi levensmotto”, mijmert Aisling D’Hooghe, de doelvrouw van de Red Panthers, die vandaag in Sint-Lambrechts-Woluwe spelen voor een stek in de halve finales van de World League. “Pluk de dag, geniet ervan en zeur niet.” Zij zou nochtans mogen. 22 is ze, en al zestien jaar multiple sclerosepatiënte. “Ik vertel mijn verhaal om anderen moed te geven.”

Multiple sclerose, of kortweg MS, is een aandoening van het centrale zenuwstelsel. Een oorzaak is niet gekend. En er bestaat nog geen medicatie om de beschadigde zenuwcellen te herstellen. “Op mijn ...