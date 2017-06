Recordtijd in ‘De Stoel’ verbroken door student... in pyjamabroek

Geen ‘Duizend Zonnen’ meer deze zomer op Eén. Maar niet getreurd, rubriek ‘De Stoel’ is er wel nog altijd. En woensdagavond werd het record gebroken: winnaar Hendrik had slechts 48 seconden nodig om de stoel te vinden.

Wie in Veurne woont, had het hoogstwaarschijnlijk ook herkend. De stoel bevond zich namelijk in het Sint-Walburgapark, waar Hendrik vlakbij woont. Hij kwam er na 48 seconden aan in pyjamabroek, maar met het juiste voorwerp: een cd.

“Als je wil winnen, moet het snel gaan. Ik had dus geen tijd meer om andere kleren aan te doen”, zegt de kersverse winnaar. En terecht, want slechts tien seconden na Hendrik kwam de tweede persoon al aan. “Ik kon zweren dat ik zou winnen!”, klonk het. Maar Hendrik was hem helaas voor.

De student verbreekt zo het record van maandagavond in Leuven, waar de winnaar maar 58 seconden nodig had om naar de stoel te lopen.