Vastgoedmakelaar: “Databank met probleemhuurders is vooral ethisch vraagstuk”

Heist-op-den-Berg -

Een gekende vastgoedmakelaar uit de regio bevestigt het ontbreken van een gecentraliseerde databank waar immokantoren gegevens van probleemhuurders kunnen opvragen. “Om een oordeel van betrouwbaarheid te vellen, moeten we afgaan op een aantal subjectieve vragen. Zo kunnen we bij potentiële huurders bijvoorbeeld navragen waarom ze exact verhuizen. Indien ze in dezelfde streek blijven, kunnen we eventueel eens gaan kijken in welke staat de vorige woonplaats achterbleef. We kunnen huurders eventueel ook vragen om loonfiches van de voorbije drie maanden voor te leggen, maar dat biedt uiteraard geen garanties.”