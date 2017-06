Sint-Katelijne-Waver - Een dievegge die in twee winkels herkend is, heeft een brief met geld in de brievenbus van de handelszaken gestoken. Opvallend: ze heeft zichzelf wel 30% korting gegeven, omdat het om koppelverkoop ging.

Afgelopen zaterdag ging een vrouw shoppen in twee winkels in de Lemanstraat in Sint-Katelijne-Waver. Ze bracht een bezoekje aan lingeriezaak Katinka en kledingzaak Malotte Two. “Zonder dat ik iets ...