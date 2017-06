Sanerings- en renovatiewerken in tunnelkoker Jan De Vostunnel

Antwerpen - Op maandag 10 juli start het agentschap Wegen en Verkeer met renovatiewerken in de Jan De Vostunnel in Antwerpen. In de tunnelkoker richting Antwerpen worden nieuwe verlichting, ventilatie- en veiligheidssystemen geplaatst. Dat meldt Wegen en Verkeer woensdag.

Om de nieuwe verlichting, ventilatie- en veiligheidssystemen te kunnen plaatsen, moet Wegen en Verkeer de oude tunnelbekleding verwijderen. Omdat het over asbesthoudend materiaal gaat, wordt een deel van het plafond en de wanden gesaneerd. De oude asbesthoudende platen worden verwijderd en vervangen door een coating en nieuwe platen.

Asbest vormt volgens het agentschap geen risico in gebonden toestand zolang het materiaal niet gemanipuleerd wordt, zoals breken, slijpen, schuren. “Wanneer dat gebeurt, kunnen vezels vrijkomen die ingeademd kunnen worden en schadelijk zijn voor de gezondheid. Daarom moet het verwijderen van asbesthoudende materialen met de grootste zorg gebeuren”, zegt het agentschap. Voor het verwijderen van de asbesthoudende bekledingen in de tunnel doet Wegen en Verkeer een beroep op een erkende en gespecialiseerde firma.

De saneringswerken in de tunnel starten op 10 juli en duren tot de week van 14 augustus. Om de hinder te beperken en buiten de vakantieperiode geen hinder te veroorzaken, worden de werken gespreid over twee zomers. Deze zomer wordt gewerkt in de tunnelkoker richting Antwerpen, volgend jaar in de koker richting Brussel. Iedere koker wordt 5 weken volledig afgesloten.

Eens de sanering gebeurd is, starten in het najaar de werken voor de vernieuwing van de elektromechanische uitrusting. Deze werken duren ongeveer 2 maanden. Deze werken zullen louter ‘s nachts uitgevoerd worden. Overdag blijven de tunnelkokers open.

Alle info op www.wegenenverkeer.be/antwerpen.