BOEK. Emma Flint - Kleine doden

Queens, New York, 1965. Gescheiden moeder Ruth Malone werkt als serveerster in een cocktailbar. Aan mannelijke aandacht heeft ze door haar uitdagende levensstijl geen gebrek. Wanneer haar twee kinderen, Cindy en Frankie, spoorloos verdwijnen en dood worden teruggevonden, gonst het al snel van de verdachtmakingen.

Die losbandige vamp zal alles wel zelf hebben opgezet. Het is een mysterie dat de hele stad die snikhete zomer in zijn greep houdt. Op het proces maakt Ruth geen schijn van kans. Ze wordt schuldig verklaard en veroordeeld, het flinterdunne bewijsmateriaal ten spijt. Pete Wonnicke, een jonge reporter, twijfelt evenwel aan haar schuld en begint de zaak verder uit te spitten. Op ware feiten berustend boek (de zaak Alice Crimmins) dat het sociale keurslijf en de vooroordelen die het eerste deel van de jaren zestig kenmerkten, een duidelijk gezicht geeft. De schrijfster schetst geen mooi portret van Ruth. Veel elementen uit haar gedrag laten te wensen over en ook bij heel wat lezers zal de schuldvraag blijven hangen. Niet zozeer een thriller, dan wel een psychologisch sfeerschepping in een mooie literaire verpakking.

