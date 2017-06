Woning verhuurd, en zwaar beschadigd teruggevonden: "Kosten lopen waarschijnlijk op tot 12.000 euro"

Heist-op-den-Berg -

De Heistse Ellen Geerts zit met de handen in het haar. Omwille van haar verhuizing naar Herenthout verhuurde ze haar woning in de Oude Gendarmeriestraat in Heist-centrum. Nog geen jaar later blijft haar huis beschadigd en afgeleefd achter. “Ook zes maanden huur werden niet betaald”, zegt ze.