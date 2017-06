Vrouw breekt arm tijdens armworstelen en het geluid is vreselijk

Het was even schrikken toen een vrouw haar arm brak tijdens het armworstelen op live televisie. Pamela was nog maar net begonnen toen er plots een luide knak te horen was. Het verdict: een gebroken arm en een geplande operatie.

In het Argentijns televisieprogramma ‘En Que Mano Esta’ liep het dinsdagavond serieus mis. Een deelneemster van het armworstelen brak haar arm tijdens een live-uitzending. Er was veel ge-ah en ge-oe te horen, maar Pamela zelf bleef er opvallend kalm onder. De vrouw werd meteen bijgestaan door het medisch team en werd daarna onderzocht. Niet veel later werd duidelijk dat Pamela haar arm had gebroken en ze geopereerd moest worden.

Presentator Chino Leunis was ’s avonds nog steeds onder de indruk van het incident en plaatste deze tweet. “Het was een echte shock voor iedereen die aanwezig was, dat kan ik je verzekeren. Live televisie is en blijft een dagelijks leerproces waar vanalles kan mislopen.”