“Het zal nog maanden duren voor we exacte dodentol van brand Grenfell Tower kennen”

De totale balans van de brand op 14 juni in de woontoren Grenfell in de Londense wijk North Kensington zal in geen maanden gekend zijn, zo heeft de politie woensdag volgens de Britse openbare omroep BBC gezegd.

De politie gaat er op dit ogenblik vanuit dat er wellicht tachtig mensen zijn omgekomen. Het merendeel van hen bevond zich in 23 van de 129 flats. De brand vernielde in totaal 151 woningen. Ook een aantal belendende eigendommen waren getroffen.

De totale balans zal pas duidelijk zijn nadat de hele zoek- en bergingsactie achter de rug is, zei vice-hoofdcommissaris Fiona McCormack.

Intussen stijgt ook het aantal woontorens met een brandbare gevelbekleding zoals bij de Grenfell, meldde de commerciële zender ITV. Vallend onder 37 plaatselijke autoriteiten gaat het al om 120 stuks, vertelde premier Theresa May in het parlement. Zij voegde eraan toe dat de gevelbekelding niet in overeenstemming bleek met de voorschriften inzake brandveiligheid.