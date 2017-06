Lance Armstrong mengt zich met niet mis te verstane tweet in discussie over Jan Ullrich

Lance Armstrong en Jan Ullrich waren eind jaren ‘90, begin 2000 grote rivalen in de Tour de France. Maar dat de Duitser niet welkom is bij Le Grand Départ in het Duitse Düsseldorf, gaat er bij de Amerikaan niet in. Met een niet mis te verstane tweet liet Armstrong weten wat hij daarvan vond.

“De rode loper uitrollen voor mannen als Jalabert, Virenque, Hinault (en vele anderen maar Jan niet uitnodigen? Pfft. Fuck ASO!”

Rolling out the red carpet for the likes of Jalabert, Virenque, Hinault (and many others) yet not inviting Jan? Pfft. Fuck ASO! https://t.co/ModUa6297c — Lance Armstrong (@lancearmstrong) June 28, 2017

Twintig jaar geleden won Jan Ullrich de Tour, als enige Duitser ooit, maar komend weekend zal hij niet aanwezig zijn op de Grand Départ in Düsseldorf. Ullrich is omwille van zijn dopingverleden ongewenst bij de Tourstart. Organisator ASO heeft hem niet opgenomen in de officiële lijst van genodigden. Andere oud-renners als Marcel Wüst en Jens Voigt zijn er wel bij en fungeren bij de officiële ploegvoorstelling zelfs als speaker. Zij werden doorheen hun carrière evenwel nooit op doping betrapt.

Andreas Klöden, voormalig nummer twee van de Tour, bevestigt dat Ullrich er niet bij zal zijn: “Jan zal op vrijdag in Bocholt een herdenking bijwonen van zijn Tourzege twintig jaar geleden. Zelf ben ik ook niet uitgenodigd, maar ik moet beroepshalve wel in Düsseldorf zijn.”